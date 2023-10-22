政情：入境處51名學員廣州培訓 郭俊峯勉勵做好守門人

上周二（17日），入境處舉辦第一屆入境事務主任學員國情及出入境管理工作培訓班，51名入境事務主任學員北上廣州，展開為期5日嘅培訓。入境處處長郭俊峯喺開班典禮上勉勵學員，要珍惜到內地學習嘅機會，加深對國情嘅了解，增進國家出入境管理工作嘅認識，期望學員可利用學習所得，更有效發揮專業管理人員嘅角色，堅持維護國家安全嘅憲制責任，做好國家南大門嘅守門人。

其實歷年來，入境處都有派員前往內地參加交流團同研修。認為喺完成入職訓練前能有機會到內地接受培訓，可鞏固新入職嘅管理人員維護國家安全嘅觀念、加深認識國家嘅歷史及發展、對國家移民及出入境管理與邊防檢查管理制度有準確認知，日後與對口內地機關溝通合作，就可以更有效率同更順暢，提高服務及執法水平。

包括接受中式隊列訓練 培訓班嘅第一日，51名入境事務主任學員前往廣州市中國人民警察大學，參加開班典禮及國情培訓，翌日接受中式隊列訓練，實地考察廣州白雲機場指揮中心，了解機場嘅出入境邊防檢查工作。第3日朝早，學員參與升旗儀式，期間有學員代表與警大國旗護衞隊組成聯合護旗方隊，儀式莊嚴肅穆。第4日，學員出席教授講課、同參觀新能源汽車企業之後，與警大學生進行一場羽毛球友誼賽，互相交流運動心得。培訓班最後一日，學員同警大學生進行國情知識問答比賽，隨後進行結業典禮。