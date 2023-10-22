政情：冼卓嵐：單派兩萬蚊催生 想法短視唔可行

近日坊間傳言，指政府打算以金錢鼓勵生育。沙田區議會副主席冼卓嵐日前喺社交平台貼文「有風聲傳生仔派兩萬，留言話我聽，香港政府派幾多錢你先肯生仔？」後來佢拍片分析網民嘅回應，以及對比外國嘅刺激生育措施，認為單靠兩萬元嘅金錢誘因就可以令人孭起兒女債，恐怕唔係一個長遠、可行嘅政策。

冼卓嵐話根據政府統計處資料，去年本地出生人口數目3.25萬，若每個BB派兩萬，都要花6.5億元，加埋行政費用，條數隨時去到10億元。佢話同意鼓勵生育，但以金錢誘因去催谷大家生仔，擔心效果似「放煙花」，況且呢筆錢預計喺生仔之後好快就用晒，只可以作為奶粉錢之類，覺得似係分娩津貼，多過鼓勵生育。至於網民嘅留言，唔少人都提起滑浪風帆退役運動員李麗珊一則陳年廣告，話養大一個小朋友要400萬元，好多人都話依家肯定唔止啦。對於有網民話「每月兩萬，至23歲」，冼卓嵐認為呢個要求都好合理，事關要鼓勵生育，就要減輕照顧小朋友嘅壓力，只係一次過派兩萬元根本就唔夠。

大量人口流失 籲政府檢討 撇開金錢因素，冼卓嵐覺得環境都好重要，又引述某網民「全民工時降到6小時、5天工作周……每月肯津貼兩萬到小朋友11歲都會諗生嘅，否則就算生出嚟都會想小朋友去其他國家發展，都唔會想佢留喺香港做下一代工奴」嘅留言，認為反映大家對於香港環境唔樂觀，所以寧願唔生仔。佢話香港生育率不斷下滑，仲要創下連續3年嘅跌幅，現象背後嘅原因好值得政府研究同深思。佢話與其將生育率下滑歸咎於疫情，不如檢討一下，是否適婚或生育年齡人口大量流失？

高福利谷生育 瑞典未成功 其實唔止香港，好多國家都面對低生育率嘅問題，並各自制訂針對性措施。冼卓嵐以瑞典為例，指當地政府為鼓勵生育，向生BB嘅夫婦提供480日育嬰假，期間可支取八成薪水，結果咁優厚嘅政策，該國都無法將生育率提升至2.1。佢話若果要保持人口結構水平，生育率就唔可以低過2.1，而香港去年嘅生育率只係0.7。連向來以高福利著稱嘅瑞典，生育率都尚且如此，如果香港靠兩萬元就可推高出生率，咁就真係奇迹啦。

冼卓嵐