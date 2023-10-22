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打擊街頭賣淫 拘51歲越南女
【本報訊】元朗區執法人員，於前日打擊街頭賣淫及非法勞工活動。行動中，人員以涉嫌「唆使他人作出不道德行為」及「違反逗留條件」，在區內拘捕一名51歲、持「行街紙」的越南籍女子，並把她帶走扣留調查。
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