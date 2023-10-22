酒駕男掃欄 碎片殃及鄰車

【本報訊】昨日凌晨1時許，一名姓吳（53歲）男子駕駛私家車，沿屯門公路往屯門方向行駛，當駛至近小欖出口期間，私家車懷疑突然失控，掃毀約4米長防撞欄，濺出的碎片擊中另一輛途經上址的私家車。執法人員接報到場，經初步調查後，吳男因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，隨即被帶走扣留調查。