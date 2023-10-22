德望學校偷拍案 30歲易服男落網

公司住所檢女性物品 包括16條校裙 學校偷窺偷拍狂落網！德望學校日前發生偷拍案，執法部門翻看校園內以及附近一帶「天眼」後，前晚在新蒲崗以涉嫌「窺淫」罪拘捕涉案男子。消息指，疑犯報稱文員，執法人員在他公司及將軍澳住所搜出16條女生校服裙，包括英華女學校、瑪利曼中學、培正中學等學校，以及大批女性衣物、內衣、絲襪、假髮及化妝品等證物，正調查他有易服癖或易服後扮女生進行偷窺偷拍。

被捕男子姓張（30歲），在新蒲崗工廈一間迷你倉任職文員，與家人居於將軍澳都會駅。前晚約7時半，人員突擊搜查其公司將他拘捕，其後將他押返的住所單位搜查，共搜出16件女校服、女性衣物、高跟鞋、內衣、絲襪、假髮、化妝品、手提電話及電腦等證物。校服包括英華女學校、瑪利曼中學、培正中學、蘇浙公學、可風中學，迦密中學、中華基督教青年會書院等，惟暫未有發現德望學校校服，將會繼續追查。

穿校服潛廁格遭女生揭發 人員暫時未有收到其他學校的同類報案，相信該男子曾在德望學校女廁廁格內，進行偷窺及偷拍等犯罪行為，他已被扣留調查。執法部門正檢查疑犯的電子儀器，包括手提電話及電腦，以追查是否有偷拍的相片。疑犯並非獨居，他藏有女性衣物及化妝品，人員會調查他是否有易服癖，或易服後扮女生潛入學校進行偷窺偷拍。

位於牛池灣的德望學校本月16日發生偷拍案，一名男子懷疑易服假扮女學生，潛入校內洗手間偷拍。據校方發予家長的電郵，兩名中六女生在小息前往洗手間時發現廁所內有人行為古怪，對方穿上學校高年級學生的校服，假扮為學生。女生上前質問對方，惟對方逃去，女生隨即通知校方。校方立即檢查所有走廊及洗手間，報案及翻查學校閉路電視，相信涉事怪人遇到該兩名女生後已立即離開學校。

根據閉路電視拍下偷窺狂容貌的相片，可見男子身形肥胖，身穿德望女校裙及長袖冷衫，髮線後移，戴眼鏡及口罩。學生對事件感到害怕及震驚，事後校方已安排師長在校門加強把守，以免再有可疑人士進入校舍。根據香港法例第200章刑事罪行條例，第159AAB條窺淫罪，一經循公訴程序定罪，最高可被判監5年。