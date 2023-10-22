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大圍住宅闢毒窟 26歲青年就擒

涉嫌販毒疑犯（中）被帶走扣查。 涉嫌販毒疑犯（中）被帶走扣查。
涉嫌販毒疑犯（中）被帶走扣查。
【本報訊】執法人員於上周五晚上約8時，突擊搜查大圍積運街一住宅單位，在單位內檢獲約200克懷疑氯胺酮、約140克懷疑「happy粉」及一批毒品包裝工具，檢獲的毒品市值共約17萬元。人員經調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕單位內一名姓黃（26歲）男子。
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