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4日共偷38支牙膏 中年漢超市內斷正
疑犯（左）被帶走調查。
【本報訊】執法人員於前晚上展開行動，於新界青衣藍澄灣一超級市場內，以涉嫌干犯「盜竊」罪，拘捕一名53歲本地男子。他涉嫌於上周一及當日傍晚，共偷取38支總值1,474元的牙膏。被捕男子已被帶走扣留調查。
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