海濱長廊接連竣工 港島北2025年駁通

堅尼地城步往筲箕灣 全長13公里 政府有意打造維港海濱長廊成為世界級的海濱勝地。海濱事務委員會主席吳永順昨日表示，經過近年的工程，維港海濱逐漸連成一線，有如「一個海濱」，政府已在維港兩岸共開放近26公里的海濱，預計到2028年開放的海濱長度會延伸至34公里，當東區走廊橋下板道在2025年落成後，港島北岸將會全面駁通，到時市民可沿全長達13公里的海濱，由堅尼地城步行到筲箕灣。

吳永順昨日出席一個電台節目指，海濱長廊是市民及遊客消閒好去處，維港海濱要做到朝氣蓬勃，就不能單單是個公園，管理模式上便必須更有彈性。他強調，把維港海濱打造成世界級海濱，是過去20年來該局的願景。要把全長73公里的海濱全部接通，把海濱還給市民享用，不能一蹴即就，他形容海濱的工作就像砌拼圖，一塊一塊來，可拼的便先拼，各區都有各自的挑戰需要克服。

維港海濱近年以新穎設計及活動吸引市民，但吳永順認為，海濱管理要朝氣蓬勃，就不能如過往般當作公園管理，受限於《遊樂場地規例》，令海濱活動受到種種規限。

廣納創意 倡公私營合作管理 剛過去的中秋和十一假期，政府推出香港夜繽紛活動，在灣仔、西環和觀塘等3個海濱場地舉辦市集，吸引大量市民和遊客到訪。吳永順認為，從「夜繽紛」活動的受歡迎程度可見，一些較遠離民居的海濱用地，例如中環灣仔和尖沙咀等，便極有條件引入適量的商業元素，包括市集、增設餐飲和露天茶座，舉行音樂會、戶外電影會及優質的街頭表演等，建議政府邀請私人機構共同營運和管理，利用民間創意為海濱帶來更多元化的世界級體驗。