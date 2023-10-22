豪宅欠租揭藏35貓 一隻癲癇須急救

【本報訊】大埔康樂園一個被涉欠租遭業主收回的單位，日前（18日）被發現有35隻貓被留屋內。貓舍「香港貓咪領養」上周五（20日）上門了解，發現貓隻的情況比想像中惡劣，屋內充滿很濃的尿味，很多貓都有健康問題，其中一隻貓有癲癇，被送獸醫診所急救。關注團體各自出手救貓，亦透過網絡為貓隻找尋新主人。

大部分健康情況堪憂 據指，上址業主日前聯同執達吏上門收回單位，發現屋內有大批唐貓。貓舍人員指現場環境十分差且臭，籠底屎尿幾厘米厚；又指「貓咪大部分有病，好多行路左搖右擺，可能腹膜炎，大部分都流口水，口炎，皮膚病」。

關注團體介入後，貓舍接收了3隻情況比較惡劣的貓，愛協接收了8隻貓；兩隻貓已被領養，部分則暫託在義工家中。

據指，35隻貓由一名70多歲婆婆所養，她因欠租不能繼續租住該單位。而35隻唐貓大部分沒有絕育，年齡介乎1歲至16歲，婆婆在10多年前開始養貓，最初只是幾隻貓，但貓貓「一代傳一代」，愈生愈多。