東呼即應：一言不合當街開打 律師警告勿以身試法

東呼即應網羅熱話 3人混戰拳腳交加 在香港經常有市民一言不合，大打出手的搏擊場面，《東呼即應》發現近日網上有影片流傳，有年輕人主動向阿伯「撩交打」，但有關行為隨時「有手尾跟」。有律師表示，在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序行為，可被控意圖破壞社會安寧，最高刑罰為監禁12個月，若涉及嚴重傷害他人身體，最高刑罰更是終身監禁。

近日網上流傳影片，顯示有一名年輕人無故向一名長者以粗言穢語叫囂，該名阿伯頓時感到不解，反問年輕人「我行路都走嚟搞我？」「我無撩你走嚟嘈生晒做咩啊？」其後該名年輕人未有停口，反之繼續挑釁，並稱「我撩你囉，隻揪啊！」由於該片段沒有開首，故沒法知道是誰不對在先。

另有一條影片則顯示，從現場環境所見似在美孚，3名中年大漢互相指罵及展開混戰，其中一人以環保袋作為「武器」拍打對方，另外兩人則出手及用腳還擊。

嚴重傷害他人身體 最高囚終身 不過有律師表示，在法治之區，這樣的行為隨時「有手尾跟」。律師梁永鏗表示，任何人在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或恐嚇性侮辱性的言論、言詞，甚至派發相關字眼文稿，意圖破壞社會安寧，最高刑罰監禁12個月。

他續說，根據侵害人身罪條例，有不同程度傷人的相關條例，若涉及嚴重傷害他人身體，最高刑罰可能是終身監禁；若比較次一些級別，即「只打人幾拳、拍人幾下」，亦可能會被控告普通襲擊，最高刑罰監禁一年。

至於法律上則沒有「先撩者賤」這回事。梁指，若雙方並沒受傷，只是你推我撞或互相打鬥，亦有可能觸犯公安條例；若有人受傷、死亡、嚴重受傷，則會因應傷勢，以及當時是否有武器來決定。他說，在抗辯上當然有自衞的說法，譬如「你揮拳襲擊我在先，我懂得功夫，我用功夫來自衞」，甚或「將你推到一邊或箝制着你」，縱使最後或有少許損傷瘀傷，但因是自衞，這不算是犯法。

內地大漢「相濡以沫」 吐口水開仗 有港人「撩打交」之際，內地同胞則「相濡以沫」，展示另類「君子動口不動手」。另一條影片顯示，有數名中年大漢正在展開罵戰，但期間未有動手動腳，只見數名大漢互相不斷吐口水，事件最終成功以沒有任何暴力的形式來處理。但《東呼即應》認為，無論動手動腳，抑或吐來吐去，均不是最理想的處理方法；「冤家宜解不要結」，有甚麼不妥的應好好商量，不要以身試法。

香港：美孚3名中年漢展開混戰。 東呼即應爆料熱線 內地：數名中年漢吐口水互相攻擊。 東網版面新設計 一撳即睇 梁永鏗