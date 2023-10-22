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區會一般選舉多40份提名
【本報訊】2023年區議會一般選舉的18個地區委員會界別和44個區議會地方選區的選舉主任昨日共接獲40份提名表格。其中地區委員會界別佔15份，區議會地方選區則有25份。
提名期於本月17日開始，至本月30日結束，至今共接獲322份提名表格。
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