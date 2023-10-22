促訂高風險名冊 上門託老

【本報訊】近期本港接連發生與精神健康有關事件，引起社會關注精神病患支援不足，當局早前針對推出24小時照顧者支援專線，亦將推出一站式的資訊網站，方便照顧者找到所需資訊和支援。立法會福利事務委員會主席鄧家彪表示，不少認知障礙症患者未曾接受評估，故難以掌握全港獨居長者資料，建議當局共同制訂高風險名冊，開拓上門託老服務。

逾8000長者獨居公屋 鄧家彪昨日在電台節目表示，對照顧者定義是否夠闊及精準，值得再討論，又指現時不少認知障礙症患者沒有接受評估，難以掌握全港獨居長者資料，令照顧者缺乏訊息。他又引述資料，指目前逾8,000名長者獨居公屋，當中128人已年過百歲。他建議，房屋署、社會福利署及醫院管理局應以公共屋邨作為試點，一同制訂高風險名冊，並開拓上門家居安全裝置、關愛隊等安老服務，讓照顧者有喘息空間。

社區組織協會社區組織幹事阮淑茵則指，政府在加強照顧者政策方面，至今仍未有訂定明確目標和方向，以全面檢視有何服務需要或欠缺，期望盡快有長遠規劃。她續指，有長者致電求助需要情緒支援，惟或因熱線求助量龐大，即使緊急支援也可能要等兩三日才跟進，建議未來可以分流處理。