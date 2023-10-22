倡整合支援服務 助照顧者獲資訊

蔡海偉

【本報訊】24小時照顧者支援專線推出至今大約一個月，已接獲3,000多個電話。香港社會服務聯會總裁蔡海偉表示，政府過去一年的確有加強對照顧者支援工作，但認為政府可整合各項支援服務，解決過去的碎片化，讓照顧者更容易獲取資訊，並再主動一點聯繫照顧者。

推支援網站須去碎片化 蔡海偉指，政府稍後亦會推出支援網站，但認為當局有必要整合各項支援服務，解決過去的碎片化，讓照顧者更容易獲取資訊。他估計，本港會愈來愈多長者，尤其是獨居雙老，贊同有高風險獨居長者名冊的需要；而如何支援亦變得十分重要，關鍵將落於社區是否能提供足夠服務。

他續指，政府可主動聯繫照顧者，並以入讀特殊學校、較年輕的殘疾人士為例，指他們畢業後未銜接成人服務前，當局應該掌握相關人士資料，主動聯絡了解其需要，而非等到他們自行打電話求助。當局亦可考慮科技應用，發展監察系統，監察長者在家中跌倒或身體健康出現變化。不過由於科技成本高昂，本港目前無類似產品，亦有可能引發私隱問題等。

議員狄志遠表示，過去曾接觸過的照顧者，在就業、情緒等問題上均需支援，但政府卻沒有一個正式的照顧者定義，更沒有系統作識別，以為他們提供援助，認為政府應對照顧者有全面配套。政府若利用房屋署或者是屋苑紀錄，以及透過醫管局接觸病人，已經可以找到一些高危個案，促請當局盡早整理一份名單，為他們尋找社工或護理服務。

對於政府指透過關愛隊尋找隱蔽家庭，狄坦言關愛隊非專業，僅為一個社區網絡，沒辦法為有需要人士提供照顧、輔導或物理治療，相反初步了解社區需要，再安排配對，才能發揮真正效用。他表示，過去醫管局曾經為有需要病人提供轉介至非政府組織服務，成效不錯，建議醫管局及勞工及福利局研究。