樓宇安全認知不足 推宣傳教育

【本報訊】早前有業主裝修時拆去單位主力牆，事件敲響樓宇安全的警鐘。屋宇署昨日起舉辦「樓宇安全周2023」，以宣傳樓宇安全知識，屋宇署署長余寶美在活動中表示，近月有大廈外牆石屎或批盪剝落、亦有單位拆去部分結構牆，反映不少業主面對建築物老化，以及對樓宇安全認識不足和忽視，故需加強公眾對樓宇安全的認識、教育及宣傳。

籲定期為樓宇「驗身」 余寶美提醒業主，有責任保養其物業及不要進行違例建築工程。發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲則呼籲市民定期為樓宇「驗身」，妥善管理及適時維修不僅有助延長樓宇壽命，令樓宇更「健康」、「長壽」。本周五（27日），有關部門會在香港故宮文化博物館舉辦「樓宇安全研討會」，屆時發展局、屋宇署、建築署及建造業議會等均有官員及代表出席，活動亦是「樓宇安全周2023」的閉幕禮。

另外，屋宇署並會本月25日及26日在西九龍政府合署屋宇署總部，舉辦「屋宇署創科開放日」，除展示多項創新科技、介紹屋宇署流動指揮車的運作，也會介紹如何利用航拍機視察樓宇外牆等。