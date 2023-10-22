大坑西邨居民請願 促正視遷置安排

【本報訊】大坑西新邨重建在即，負責管理的平民屋宇有限公司早前向居民提出安置方案，但當中未有為居民提供臨時居所，惹來居民不滿。臨近政府發表新一份《施政報告》，大坑西邨居民權益關注組昨日到行政長官辦公室門外請願，要求行政長官正視居民的遷置安排未有獲得妥善解決，並促請政府兌現「妥善安置是大坑西邨重建先決條件」的承諾。

不滿妥善安置承諾未兌現 大坑西邨居民權益關注組及大坑西邨八座重建網絡連同多名街坊代表請願，並展示「妥善安置未解決，政府懶理等解脫」的橫額，多名有份請願的居民亦舉起標語，包括「平屋強奪居住權，居民有冤無路訴」，及「城規指引唔算數，政府默許逼居民」等。

關注組表示，要求政府指示平民屋宇和市建局正視和解決上述大坑西邨住戶正面對的遷置安排問題；同時促請平民屋宇和市建局修改和制訂合理可行的重建時間表。

平民屋宇則回覆表示，自公布重建及回遷安排以來，獲得絕大部分租戶回應。截至今年10月20日，平民屋宇共收到1,195個租戶遞交接受重建《回條》，佔整體租戶約98%，其中有1,133個租戶已簽妥相關法律文件，更有76個租戶已經主動提前交回單位，剩餘租戶預計將於明年第一季陸續搬出並交回單位。