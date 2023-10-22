收購假難民食物卡圖利 主腦「彭太」落網

【本報訊】執法部門於上周一（16日）分別接獲相關福利機構及社署職員報案，指懷疑有人收購由香港國際社會服務社發放以作人道支援的電子食物卡所換取的食物並轉售圖利。人員經調查後，於上周三（18日）以涉嫌「串謀詐騙」罪，拘捕一名姓鄺（50歲）女子、一間藥房老闆、一名藥房男職員、一名超市經理（42至45歲）及兩名印度籍男子。至昨日下午，人員於油麻地西九龍高鐵站入境大堂，以涉嫌「串謀詐騙」，拘捕一名姓崔（68歲）女子，她已被扣留調查。

據了解，被捕女子疑是人稱「彭太」的主腦，她早前逃往深圳，至昨日乘搭高鐵返港被捕。

支付貨價一半作酬勞 彭太與被捕的姓鄺女子是拍檔關係，二人不時在油麻地區的超級市場掃貨，再指示南亞裔假難民用他們的食物卡付款。在購買貨物後，彭太一夥會向假難民支付貨價的一半作為酬勞，之後彭太再把物資「轉手」，分別售予同區士多、藥房或家庭主婦「散客」，一來一回賺盡差價，據報月入高達8至10萬元。