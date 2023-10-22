推動地區美化工程 有望城門河岸賞櫻

元朗明渠擬加觀景台 變身綠色河道走廊 新一份施政報告本周三（25日）出台，消息指，政府將在地區推動更多活化及美化工程，令更多地點如佐敦谷明渠般搖身一變成打卡熱點，初步選址包括沙田城門河及元朗明渠。兩項工程之前已現伏筆，如元朗明渠現正進行改善及美化工程，當局計劃加設觀景台、引入更多觀景植物，讓市民可休閒觀賞沿渠明媚景致；而位於沙田市中心的城門河，早於今年4月，已有政府官員透露計劃在河岸兩旁種花，花種包括櫻花，令沙田或成港人未來的賞櫻好去處。

美化河畔、明渠可改善社區環境，令市民有個假日、消閒的好去處，更能吸引旅客駐足。而政府選定沙田及元朗兩個地點，亦是配合之前已展開的前期工作。

以元朗明渠為例，上址正進行渠道改善及美化工程，預計2030年中完工。工程計劃將一段由朗屏站至十八鄉路的混凝土元朗明渠，活化成景致宜人的水道，渠務署會在明渠內築砌一條蜿蜒的低流量河道及種植水生植物，以提升元朗明渠的生態環境，又會使用天然物料重修部分渠面，以模仿自然河道。

同時會沿明渠兩旁加設特色欄柵及觀景台，提升明渠的景觀面貌，打造成一條綠色河道走廊讓公眾享用。

渠務署在活化元朗明渠工程開展前，邀請藝術團體、公眾等參與明渠壁畫設計，與公眾一起構建元朗明渠獨有的特色景觀。

而沙田市中心的城門河，現時已富吸引力，而政務司副司長卓永興早前視察城門河時已透過口風，計劃在河兩邊種植櫻花等，最遲4年後便會有明顯效果。卓永興又指出，會優化附近公園設施，也研究增設水上單車等，推動親水文化。

火炭明渠活化 加添藝術元素 此外，政府近年為推動親水文化，與城門河有所交匯的火炭明渠亦有活化建議，並計劃在大圍明渠上游位置建人工濕地。按照政府構思，火炭明渠長約1.7公里，闊約10至35米，其上游位於桂地街/達業里附近，中游一帶是工商大廈及住宅區，一直伸延至香港教育學院對出的城門河道。工程將會加添藝術元素，並在河道旁邊部分的行人道加建上蓋，又會美化明渠兩岸的行人徑及建造觀景平台，重新鋪設桂地街至明渠與城門河交匯處的行人徑，河畔變身勢成未來大趨勢。