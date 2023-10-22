港珠澳大橋周二通車5周年 日均車流為疫前近兩倍

【本報訊】港珠澳大橋周二（24日）正式通車5周年。運輸及物流局局長林世雄昨日發表網誌，提到港珠澳大橋今年9月平均每日人流為約5.7萬人次，已接近疫情前平均水平。車流方面，本月2日，即十一長假期間，更達歷來最高約1.56萬架次，而上月平均每日車流為約7,500架次，是疫情前平均每日車流的約180%，見證粵港澳三地頻繁的往來。

港車北上迄接逾2.7萬申請 林表示，政府一直希望增加大橋的粵港及港澳車輛常規配額，而粵港於今年7月1日實施的「港車北上」，可讓香港單牌私家車在毋須取得常規配額下，以自駕方式經大橋到廣東省作短期商務、探親或旅遊。截至本月19日，港府一共收到超過2.7萬宗「港車北上」申請，當中約2萬宗申請已完成兩地所有程序，合資格出行。

而在10月的首10天，每天平均約有1,700架次通過大橋來往香港和珠海，最高一天更達近4,000架次。聯同港澳政府設立的「大橋澳門口岸泊車轉乘計劃」等措施，政府希望能更便利粵港澳居民往返三地，實現大灣區「一小時生活圈」。

林又提到，長遠而言大橋的使用與粵港澳三地包括大灣區內城市的發展互相牽引，會與粵澳兩地攜手，有助繼續促進大灣區進一步互聯互通。