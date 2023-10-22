單車節開鑼 泰車手組團來港 三橋三隧賞風光

大型國際盛事、「新鴻基地產香港單車節」今日開鑼！由清晨起香港鬧市之間將會上演7項單車體驗和精彩賽事，包括重頭戲國際單車聯盟1.1級公路賽，有來自澳洲、意大利、馬來西亞等14個國家或地區的選手參加緊張賽事；而「50公里組」及「30公里組」的非競賽項目，也有泰國車手專門組團來港參加，選手們特別期待路線覆蓋的「三橋三隧」，希望在賽事中順便欣賞香港優美景致。不過，冷鋒襲港，預料部分地區的最低氣溫會降至攝氏20度以下，參賽者要在清涼天氣下出賽。

今屆香港單車節的「50公里組」及「30公里組」共設5,200個名額。國際單車聯盟1.1級公路賽將於今日下午1時半舉行。14支來自澳洲、意大利、馬來西亞、泰國、內地及香港單車隊等近百名專業車手，會在尖沙咀上演繞圈賽，鬥逾100公里。市民及旅客可到尖沙咀海濱花園、永安廣場對面的觀眾席，近距離觀賞賽事，座位先到先得；未能到場觀賽也不用擔心，旅發局將會在其社交平台同步直播賽事。

旅發局近日又與泰國旅行社合作，舉辦為期3天2夜的單車旅行團，約有20名泰國旅客參與。團友Rose指，自己兩年前開始在泰國踩單車，一直希望可以到其他地方參與公路單車活動，今次是首次來港，最期待今天登上「三橋三隧」，沿途欣賞景色，亦希望透過單車節認識更多單車好友。

想念地道美食 歎奶茶食叉燒 而過往曾經參與香港單車節的泰國網紅Minntz、Golf、Mim則指，今次是疫情後首次來港，最想念香港美食，因此享受單車旅程外，亦會把握時間到訪各類香港地道餐廳，品嘗港式奶茶及叉燒等。

為配合單車節，執法部門由昨晚8時已開始逐步封路，由尖沙咀麼地道花園對出上落客貨區開始，大部分封路及改道由今晚午夜開始實施。今凌晨1時開始，往九龍方向的青嶼幹線上層、往沙田方向的尖山隧道、長青隧道南行線、汀九橋南行線等開始封路，預計青嶼幹線上層早上7時15分解封，大部分主要幹道將於9時起分階段解封。

運輸署提醒市民，封路期間，有144條巴士路線及15條專線小巴路線受影響，當中包括暫停服務，調整路線或更改車站位置；若市民要前往受影響地區，需及早計劃行程，並盡量使用鐵路服務。