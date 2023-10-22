醫健：伶牙俐齒：可能係世界上臨床培訓最長的牙醫學府

你對從事醫療行業感興趣嗎？喜歡與人溝通並幫助他人？不怕面對挑戰並能運用科學知識？手眼協調良好且喜歡實踐理論？鍾意落手落腳親身上陣？牙醫本科課程可能很適合你。

香港大學牙醫學院提供的臨床培訓時間相對於世界上其他牙醫學府來說較長。在香港，學生從二年級下學期開始就可以在診症室觀察並與同儕學習，例如檢查同學的口腔狀況，甚至相互打麻醉針！三年級開學不久後，學生將參加臨床入門宣誓儀式，承諾為病人提供專業和符合道德準則的治療。

10•28牙醫本科入學資訊日 隨後，他們將在學院的臨床教員指導下為自己的病人提供適當治療。如果你對這些資訊感興趣，不如行動起來，參加本月28日的牙醫本科入學資訊日，了解更多詳情吧！以下是活動詳情：

日期：2023年10月28日（星期六）

牙醫學院導覽 時間：早上9:00至傍晚6:00

地點：港大牙醫學院—西營盤34號醫院道

內容：•在綜合治療室裏，你將有機會了解牙科治療所使用的工具，了解防止感染的程序，還可以觀看學生示範的牙科治療過程。

•參觀先進的牙科模擬治療室，你可以看到牙醫學生如何在模擬人頭上練習各種治療技術。

•在「問題為本」教學室，你將理解學生如何透過自主和批判性思維來學習，解決問題。

入學資訊講座（以英語進行）： 時間：早上10:30至11:45；下午1:30至2:15和下午4:00至4:45

地點：牙醫學院一號演講廳

講者：新生遴選委員及香港大學牙醫學院助理院長（對外事務）梁耀殷醫生

內容：牙醫學院簡介、六年制的牙醫本科課程、聯招收生準則、成為牙醫需具備條件、畢業生的出路以及問答環節

香港大學牙醫學院