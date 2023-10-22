染肺炎支原體入院升 可致嚴重併發症

【本報訊】內地近日出現多宗肺炎支原體感染個案，本港衞生防護中心亦表示，今年8月起因肺炎支原體感染而入住公立醫院的人數增加。有專家指，肺炎支原體感染在本港每隔數年爆發一次，而對上一次是2019年；相關感染可引致嚴重肺炎和併發症，甚至死亡，惟目前並無預防疫苗，呼籲市民切勿忽視，要注意個人衞生。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨日在電台節目指出，感染肺炎支原體後可出現多類病徵，包括上呼吸道感染、支氣管炎引致咳嗽和發燒等；其中咳嗽可持續數周，有5%至10%患者會出現肺炎，更會引起腦炎及過敏性皮膚發炎等症狀，情況不可忽視。

無預防疫苗 籲注意衞生 他表示，該病潛伏期可達1至4星期，由於潛伏期長，爆發時間可能較長，部分長時間空氣流通欠佳的場所，例如學校及院舍都有爆發風險。他又指，肺炎支原體目前沒有疫苗，他提醒市民要做好個人衞生，例如在打噴嚏時要掩好口鼻及勤洗手。

香港大學兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強表示，肺炎支原體感染屬常見的微生物感染，本港每隔數年就爆發一次，對上一次是2019年。

他又提到，近年在世界各地，包括內地的城市都發現，肺炎支原體感染對抗生素的抗藥性有惡化情況，現時有六至七成新感染個案，或需要用一些藥效更強的抗生素治療，可能影響到小朋友的骨骼及牙齒，提醒家長要留意。