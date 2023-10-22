新冠來勢兇殺幼童 流感侵16歲仔嚴重

雙疫夾擊 專家谷針預警 新冠病毒來勢洶洶，流感亦雙重夾擊。日前一名無接種疫苗的20個月大男嬰感染新冠病毒後，併發急性壞死性腦病後死亡。衞生防護中心昨晚再發現一宗流感嚴重個案，一名16歲少年日前感冒、昨日被發現昏迷送院，證實感染甲型流感（H3）病毒，臨床診斷為感染流感併發腦病變，病人現時仍留院，情況嚴重，中心呼籲市民警惕流感。有專家則對20個月大男嬰死亡一案示警，指不少家長在復常後警覺性降低，而兒童的疫苗保護力亦降低，且5歲以下幼童接種新冠疫苗情況不理想，僅13%接種3針；又預料11月至12月將有新一輪的新冠疫情爆發，呼籲家長盡快帶小朋友接種疫苗。

衞生防護中心昨晚表示，一名過往健康良好的16歲男病人，本月19日開始流鼻水，昨日被發現昏迷。他送往屯門醫院急症室後有發燒及抽搐，其後入住兒童深切治療部，病人的鼻咽拭子樣本化驗證實感染流感。中心現正調查事件，初步顯示病人潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者現時沒有出現病徵，發言人說：「流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。」

至於日前感新冠死亡的男嬰，衞生防護中心指，該名男嬰過往健康良好，他於上周二（17日）開始發燒、咳嗽及流鼻水，快速抗原測試陽性，翌日持續發燒和食欲不振，到基督教聯合醫院急症室求診，其後入住兒科深切治療部。經鼻咽拭子樣本化驗，證實確診新冠肺炎，臨床診斷是病毒併發急性壞死性腦病、肺炎、敗血病及休克，之後病情持續惡化，最終上周四（19日）晚離世。

5歲以下僅13%打齊3針 中心表示，一直密切監察本地流感及新冠病毒實況，本地季節性流感近日整體活躍度雖已下降，惟高於基線水平；新冠病毒活躍度維持平穩，但仍錄得爆發和死亡個案。中心再次提醒市民，流感與新冠病毒可同時傳播，為減低對醫療系統壓力，應接種該兩種疫苗。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨日在電台節目指，滅活或mRNA疫苗均要打齊3針才算完成接種，但現時5歲以下幼童的接種情況並不理想，接種3針的只有13%，兩針只佔47%，一針的佔58%，比起80歲以上長者接種率還要低。他強調，接種疫苗雖未能減低感染機會，但可減低感染後出現包括嘶哮症等嚴重併發症，亦可減低入院及死亡風險，提醒市民要盡快接種疫苗，保護自己及身邊人。

劉宇隆提到，有小部分過往健康紀錄良好的兒童，因為感染新冠或流感病毒後，短時間內情況急轉直下，暫時仍未清楚原因，推測可能與免疫機制出現問題有關，未來需再作研究。

防疫疲勞 家長警覺性降 隨着接近冬季流感高峰期，香港大學兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強預期，11月至12月會有新一輪的新冠疫情爆發。他表示，有家長在復常後對疫情警惕性降低，出現「防疫疲勞」；又指不少人接種疫苗的時間過去已久，更有小朋友從未接種疫苗。他提醒，接種新冠疫苗後，需要兩星期才有足夠的抗體保護，呼籲家長盡快安排小朋友接種流感及新冠疫苗。