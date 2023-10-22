扯耳強抱掌摑獵犬 男子被捕

扯耳

【本報訊】執法部門近日接獲報案，表示留意到網上有關片段，指在大埔白石角發現一名男子強行抱起一狗隻至一輛私家車車尾箱，期間有人用手拍打該狗隻，懷疑狗隻曾被不恰當對待。人員經深入調查後，於上周五（20日）晚上在大埔鳳園村一單位，以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕一名姓許（39歲）男子。被捕人士已被扣留調查，該狗隻則交由相關機構檢查。

據網上片段顯示，一名男子帶同一隻「威瑪」獵犬站在一輛Tesla電動車車尾，當時車輛尾門打開，其時男子疑用手拍打狗隻，並強行把牠放入車尾箱。期間，他用雙手捉緊狗隻耳朵，把其上身移入車尾箱，再用右手捉緊狗身把牠放入車內。其後，男子怒氣沖沖指罵狗隻，並用右手疑掌摑其臉部，惟狗隻仍未受控，他再作狀多次企圖拍打狗隻，其後關上車尾箱門，片段至此結束。

自稱狗主：希望大家放一條生路 事後，網上有一名自稱狗主的人士留言澄清，聲稱「我係片中威瑪主人，當時（事）人係我哥哥，由於我搬緊屋，所以請佢幫忙將狗送到新屋。佢解釋番係狗喺路途中突然從車尾箱整跌後座機關，衝上副駕，所以要停埋一邊整好，但我隻狗又跳咗落車，喺馬路邊情急之下先會作出呢啲行為。希望大家可以放一條生路。」

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