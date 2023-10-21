基建造價太驚人 庫房乾塘怎支撐

本港基建無一不延誤，無一不超支。今年第三季動工的港鐵北環綫古洞站，最新造價飆升至59億元，比原先估算的35億元暴增近七成，若連同北環綫項目規劃及前期工程費用，預算更接近100億元。一節見則百節知，興建一個車站已是如此天價，港府還要同時推出明日大嶼和北部都會區，在庫房告急之際，財政如何負擔，實在令人擔心。

當局解釋，造價急升是因為原先的估價是在2015年推算，而最新造價則是以2023年計算，當中涉及物價升幅，而車站面積亦因為發展區規模擴大而增加，令成本上漲，又強調工程有一定的難度。總之，伸手要錢，理由多多。

立法會議員直斥造價暴增「離晒大譜」，饒是如此，行會早前已批准古洞站及屯門南延線的財務安排，合共256億元。事實上，過去港鐵工程例必延誤超支，單是沙中綫的造價便接近1,000億元，簡直是一寸鐵路一寸金，期間更被揭發偷工減料。今次工程造價同樣節節上升，怕只怕，基建質素同樣泥沙俱下，納稅人再次充當冤大頭。

說到底，基建亂象不斷，主因是官老爺監管失職，完全不把公帑當一回事，加上沒有問責機制，於是無所顧忌。試想想，若將官僚的薪酬同基建亂象掛鈎，直至問責下台，他們還敢馬虎了事嗎？

再說，香港百物騰貴，由設計到興建，由工人到物料，全部都比鄰近地區貴一大截。就以廣深港高鐵工程為例，廣州至深圳段長逾100公里，建造費167億元人民幣；反觀香港段長26公里，造價竟高達840多億港元，其中超支近200億元，平均每公里造價比內地段貴十多倍。這還是多年前的工程，現在基建成本遠不止此數，尤其目前建築工人嚴重不足，進一步推升成本。

興建一個古洞站已是如此昂貴，港府還要堅持北部都會區和明日大嶼同時上馬，後果必然是掏空庫房。會計業界推算，「明日大嶼」建設成本需約5,660億元，「北都」則需一萬億元，合共逾1.5萬億元，所造成的資金缺口，政府財政儲備「可能不足以同時資助」兩個項目。

可以看見，現時庫房乾塘，賣地收入至今僅達預期的11%，慘不忍睹；而本財政年度首5個月的赤字超過1,300億元，較首4個月的971億元赤字擴大。直至8月底，財政儲備不足7,000億元，比起7月底減少約391億元。此長彼消，試問政府還怎麼兼顧1.5萬億元兩大拓土計劃？港官一味打發債主意，問題是，發債不等於不用還債，期間亦要支付利息，很多城市就是因為資不抵債而破產，香港是否也要步此後塵？

財爺陳茂波事先張揚，很快便要加稅，並要求各政府部門縮減開支與人手。後者冗員過剩，做法無可厚非，但前者必然加重納稅人負擔，香港低稅制的優勢不再明顯，亦會打擊營商環境。港府是時候分清楚緩急輕重，先發展北都，後發展大嶼，才是應有的理財之道。