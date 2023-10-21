龍七公：以巴成為焦點 澤連斯基焦急

人們都是貪新鮮的，同時都是善忘的。或許用新鮮、善忘來形容受眾對近期兩場戰爭的觀感，實在有欠尊重，但從傳媒角度看，這確是實情。君不見，持續逾600日的俄烏戰爭，曾每天佔據主流及社交媒體的最顯眼位置，但自「更新鮮」的以巴戰爭爆發後，人們對俄烏的關心迅速冷卻。

俄烏戰爭曠日持久，至今未分勝負，但以美國為首的西方國家出現「烏克蘭疲勞」，卻是不爭的事實。最令總統澤連斯基心急如焚的是，美國新一筆援烏預算被國會卡着，早前通過的臨時撥款法案將之剔除，而臨時法案下月便到期，民主共和兩黨勢必再起爭議。拜登承諾向烏提供總數240億美元的軍援隨時打水漂，沒有錢，戰爭怎麼可能延續下去？

另一邊廂，澤連斯基政府貪腐問題嚴重，早就激起西方陣營不滿，戲子總統不得不怒炒一批收賄的徵兵官員聊作交代。然而這僅是冰山一角，單是澤連斯基家族已被指富得漏油，其岳母被揭斥資1.5億埃及鎊（約3,800萬港元），在紅海度假勝地埃古納購置豪華別墅。其妻屢被批評為大花筒，每隨澤連斯基外訪，例必光顧當地名店掃貨。這些錢從何而來，怎能不惹人懷疑？

雪上加霜的是，一直支持烏克蘭反俄最力的波蘭，也跟烏國反面。波蘭總理上月宣布不再向烏國提供武器，緣於較平價的烏克蘭農作物轉往波蘭銷售，對當地農民造成傷害。每個國家都有自己的算盤要打，一方面長貧難顧，另一方面自己口袋才是最重要，援烏「正義」大旗不能撐多久。連波蘭都是如此，法德等歐洲大國有何想法，大家心中有數。

要求訪以 慘食檸檬 澤連斯基當然心知肚明，一旦國際輿論對俄烏戰爭不再關心，這場仗很快便無以為繼。烏軍除了趁這段時期繼續對俄軍狂轟濫炸，他日前更提出訪問以色列，又發表支持以國言論。可惜熱臉貼着冷屁股，只獲以方告知「時機不對」便回絕其到訪要求。

以色列現時的情況並非一面倒佔優，隨着以軍殘酷濫殺加薩平民，人們對以國的同情快速耗盡，愈來愈多聲音批評以色列不人道，要求停戰漸成潮流。美國強撐以色列是源於兩國千絲萬縷的利益關係，但巴勒斯坦人境況悽慘，美國同樣遭受國際壓力，既不能不撐以色列，為其報復行動張目；又不能不擺出仁義狀，指斥以色列佔領加薩是錯誤。澤連斯基此時還要火上加油，不是添煩添亂是甚麼？

更須指出，烏克蘭新納粹勢力當道，不僅「亞速營」臭名遠播，普京亦曾指出，出兵是針對烏克蘭境內的納粹力量。這些人一直主張用更殘酷手段直搗俄羅斯境內，而炸北溪管道、炸克里米亞大橋、炸水電大壩，背後都被指有烏國納粹手影。要是這場戰爭在國際間迅速冷卻，烏克蘭被晾在一旁，這股極右勢力會否偷襲扎波羅熱核電廠，弄一場驚天災難來扭轉頹勢，實在令人思之惴惴不安！