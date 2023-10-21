笑看天下：加大援烏 藥石亂投

俄烏戰事持續，中東戰火升溫，這個世界怎會好？美國好戰本性難移，根本對「和談止戰」不屑一顧，消息指拜登18日於以色列與總理內塔尼亞胡舉行閉門會面時，私下就對方發動入侵行動消滅哈馬斯表示「全面支持」。外界普遍相信，當美國海軍艾森豪威爾號航母打擊群抵達東地中海，與福特號航母打擊群雙雙就位後，以色列隨時喺美方軍事支援下揮軍加薩地帶。

事實上，儘管中國及埃及企圖為中東戰火降溫，之不過，作用不大，以色列還是聽美國支笛；而美國又一味火上澆油，表面支持「兩國方案」，實際所做完全背道而馳。呢，拜登政府正考慮向國會提出金額高達1,000億美元撥款，內容涵蓋以色列、烏克蘭及台灣問題嘅追加法案。佢尋日喺白宮橢圓形辦公室發表全國電視講話，稱哈馬斯與俄羅斯總統普京對美國民主構成威脅，將向國會提出緊急補充資金方案，為美國嘅國家安全及支援以色列及烏克蘭等重要合作夥伴提供資金。

看來，拜登見到中俄領袖喺第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上談笑風生，習近平更稱呼普京為「老朋友」，表示從2013年以來嘅10年裏，與普京先後見咗42次，彼此建立良好工作關係與深厚友誼，更單獨茶敍兩小時商談機密。此外，俄羅斯外長拉夫羅夫18日訪問北韓，為普京之後訪朝鋪路。美國眼見中俄朝關係愈來愈好，尤其俄國備受老美制裁，竟然經濟不見大倒退，而且喺軍事上屢見精進，不久前才完成955A型戰略核動力潛艇蘇沃洛夫大元帥號嘅組裝，並表示未來幾年還有多艘「北風之神-A」級核動力潛艇級別嘅戰略潛艇入列俄羅斯海軍。美國深感不安可以理解，然加大對烏克蘭援助根本難扭轉局勢，恐怕係藥石亂投！