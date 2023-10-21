冰鑑春秋：誰炸醫院已不重要了

加薩地帶的阿赫利阿拉伯醫院慘遭攻擊，造成大量死傷，以色列與哈馬斯相互指摘對方應為此負責，美國選擇力挺以國，而阿拉伯世界則傾向相信哈馬斯，媒體不斷探詢整起事件的真相以及確實的死傷人數，但對所有人來說，究竟是誰炸了醫院，已經不是那麼重要了。

對巴勒斯坦居民而言，無論是誰炸的，承受生命財產損失的都是他們，而在可見的未來，家園的破碎，毫無希望的生活及可能無止境的殺戮，就是等待着他們的一切。這樣悲慘的狀況，無疑是仇恨種子的溫床，兩代、甚至三代人都將深陷憤怒與報復陰影之中，讓周邊環境更加動盪不安。

在中東國家看來，即令最後證實並非以色列下的手，那又如何？巴人所遭受的苦難，已經讓他們別無選擇，在這個時候誰如果不站在反對以色列與美國的立場，恐怕立即會遭致所有阿拉伯國家的仇視，被視為整個阿拉伯世界的叛徒。所以拜登原本要拜訪的國家紛紛打退堂鼓，讓拜登只能尷尬地旋風訪問以色列，旋即灰頭土臉地離開。

站在以色列的立場，強調自己並非轟炸醫院的兇手，表面上是為了說服國際社會自己並非被仇恨蒙蔽雙眼的瘋狂殺手，但更多的是為了維持自己採取非常手段殲滅哈馬斯的策略。以色列的真正難題，不在於誰炸了醫院，而是面對哈馬斯超過2,500條的地道，以及伊朗與真主黨可能出現的新戰場，戰事究竟要擴大到甚麼程度，才符合以色列的真正利益？阿赫利阿拉伯醫院的被攻擊，看似引起全球矚目，但實際上人們多半不在乎真相是甚麼，只想藉機為自己站隊其中一方找到說服自己與別人的理由。也就是這種心態，讓人類在21世紀仍舊兵連禍結，真正的文明依舊相當遙遠。