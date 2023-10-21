自成一家：香港在一帶一路的角色

政府2019年提出修訂《逃犯條例》，觸發史無前例的抗爭運動。當年令我印象很深刻的一幕，是旅居海外的港人人數不多，但竟然在全球多個主要城市舉行不同集會，並且成功地由點及線，再由線到面擴散，掀起漣漪效應，帶動多國民眾聲援香港示威者。相比之下，包括港府在內的整個建制派陣營內部嚴重缺乏溝通，結果一敗塗地。

時隔4年，本港建制派各自為政的毛病仍然沒有明顯改善。以輿論戰為例，一帶一路倡議已經成為北京當局當前最重要的外交宏圖戰略之一，是香港必須全力配合的重大課題。不過，港府早前舉辦的第八屆一帶一路高峰論壇，除了本地親政府媒體大肆報道，幾乎引不起其他媒體和外媒關注。就算是鄰埠澳門的傳媒，也沒有來香港採訪。

各家媒體從市場運作的角度出發，考慮報不報道無可厚非。但港府作為官方機構，不主動多找媒體報道就是失職。尤其是港澳雖然接近，可是兩地在海外影響力各有不同。香港主要是面向世界尤其是歐美，很多報道一刊登便立即引起西方讀者關注；至於澳門，雖然市場較小，但平時和葡語系國家有聯繫，更擁有3家葡萄牙語日報和3家英文日報。在當前全球化的年代，港府舉辦的說好香港和中國故事活動若能把澳門考慮在內，將可以創造出一加一大於二的成果。

北京主辦的一帶一路高峰論壇日前剛剛閉幕。本港一些建制派人士建議香港應該憑藉本身的特殊優勢，成為中國和世界的「超級紐帶」。這個看法當然沒有錯，但也是假大空的話。其實，港府日後可以考慮和澳門合辦一帶一路的大型國際活動，然後由點及線，各自在英語系和葡語系國家宣傳，已經對一帶一路倡議有很大幫助了。