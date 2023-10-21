激濁揚清：親美撐以 率先炒車

以巴新一輪衝突揭示世上只有兩類人，一種是已被美西方洗腦，盲撐以色列的「識時務者」偽俊傑；另一種則是仍能獨立思考的正常人。前者近日更因為一段所謂「哈馬斯領袖長子在聯合國大會公開譴責哈馬斯欺騙國際社會」而集體大炒車，連舔美KOL亦難逃一Kai，令人大開眼界。

哈馬斯以血洗音樂節、傷害平民的方式來向以色列下戰書，應予以譴責。惟將一段2017年聯合國人權理事會會議上，哈馬斯創始領袖之子摩薩‧哈珊‧約瑟夫批評巴勒斯坦權力當局而非哈馬斯的發言，說成是哈馬斯已經離心離德，連領袖之子也大義滅親，不但故意混淆視聽者居心叵測，連懶去查證只樂於以訛傳訛的舔美KOL亦極為可恥。

既然舔美KOL對聯合國會議感興趣，本欄建議這班人細讀2014年10月14日，美國重量級學者喬姆斯基到聯合國總部參加關注巴勒斯坦人民活動的講話，內容可在聯合國網頁找到，以下只說重點。生於猶太家庭的喬氏仍甘願為巴人發聲，強烈譴責以色列在巴勒斯坦領土上所實施的佔領，對巴勒斯坦民族幾十年來遭受的壓迫表達同情與聲援，又點出了中東問題的癥結：「解密後的文件顯示，中情局在1958年的文件中將以色列稱為可以抗衡極端阿拉伯民族主義的力量。但巴勒斯坦人能為美國做甚麼？他們虛弱，沒有力量，不具備財富，只能從一些阿拉伯國家統治者裏獲得一些不溫不火的支持。沒有力量，沒有財富，因此便沒有權利。也許你不喜歡這樣，但這就是國際關係的法則。」

他還有一句夭心夭肺的說話：「人人都表示自己喜歡民主，包括史太林在內，但前提是民主必須朝着自己喜歡的方向發展。」對於自命民主的美國及其一眾盲粉，此乃一記當頭棒喝。