坦言集：以政府下台

哈馬斯與以色列政權之爭，是弱者對抗強者，戰場勝負似難有逆轉。即使以色列軍隊入加薩受挫，仍不可能給以軍致命之擊，反而以軍的殺戮只會失控。加薩人民死傷纍纍，衝突已擴及西岸地區。

自10月7日以來，巴勒斯坦人民在以軍攻下死傷者過萬，以色列的新增死亡只是100人，差別巨大，正凸顯以色列軍與巴勒斯坦力量之強弱差距。即使以軍入加薩受重創，二者死亡人數的差距仍會擴大。以軍至今仍然對地面進侵加薩遲疑不決，應該是心有所畏。

美國媒體近日已不斷作出分析，認為以軍入加薩會遭遇大的阻擊，損失會重。這更加深以軍的猶豫。而國際輿論正在轉向，群起斥責以色列的不人道政策。以國政府與以軍多了政治的顧忌。但是，不攻入加薩，怎樣消滅哈馬斯，怎樣驅趕巴勒斯坦人？單只炮擊，作用有限，受國際輿論的批評會加深。現時，美國外交支援以色列，已疲於奔命，且效果極劣。國際責難之聲日益擴大，西方國家，包括美國，民意轉向。公開抗命抗議的民眾大增，西方政府在美國、以色列脅迫之下抱團支持以色列。但異議正在增加，以以色列的殘暴，炸了醫院後還有後續。加薩婦孺死傷纍纍之下，西方內部將會進一步分裂，國際上猶太人一些團體已出來反對以色列右翼政府所為，反以連帶反美。美國大選之際便使拜登政府如走鋼線，容易走上政治自殺，美國支持以色列可能便有限度。

美國控制不了以色列政權，以色列的民主政治也沒法解除政權的強烈復仇的心態，以及背後要把巴勒斯坦社區摧毀之心。事實上已演變成對阿拉伯、巴勒斯坦，包括加薩的全面開戰。以色列充滿種族主義和荒謬的宗教主張。舊約聖經怎可作為以色列在迦南地區的地契證明？依據舊約聖經而不是新約，也不是國際法，以色列右翼政權與世界上所有的國家已無談判合作的空間，更不用說讓阿拉伯人與猶太人和平共處，一起發展。

以色列部分民眾示威，要求右翼政權下台，右翼政權不會與巴勒斯坦人民尋求和解之途來解決當前和長期的矛盾。讓右翼政權窮兵黷武，只會變成又一場的中東大戰，也避免不了把歐美大國拉入。以色列作為國家受到的威脅會是更為嚴重。去一內塔尼亞胡，至少可換來中東幾年和平，以此可爭取更根本的和解。