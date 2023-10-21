政情：馬時亨任中銀香港獨立非執董

每年袍金40萬 額外酬金15萬

中銀香港指有關任命已得監管機構批准，話根據該銀行組織章程細則嘅規定，馬時亨嘅任期將於該銀行下屆股東大會屆滿，惟可於該股東大會重選連任，如獲股東同意，將獲重新委任，任期約為3年，又強調馬時亨並無與該銀行簽訂任何服務協議，亦跟該銀行任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。惟獨立非執行董事於委任後將獲發委任書以訂明其委任嘅主要條款及條件。馬時亨每年可獲得40萬元董事袍金，及參與董事會附屬委員會工作嘅額外酬金。據此，馬時亨每年將獲發15萬元作為擔任提名及薪酬委員會、戰略及預算委員會和可持續發展委員會委員嘅額外酬金。