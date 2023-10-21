政情：敲鑼違議規 梁君彥：裁決屬主席權力範圍

議員尚海龍日前喺立法會大會上突敲響銅鑼，話慶祝自己大會休會結束之後嘅第一個議員議案，但遭到主席梁君彥出聲嗌停「尚海龍議員，你係唔應該打個鑼嘅，請你繼續你嘅發言。」雖然尚事後就話覺得冇問題，自己亦研究過話冇違反《議事規則》，梁君彥尋日再次解畫，指當然違反議事規則。

指議員須保持莊重 喺當日大會上，梁君彥並無發出嚴厲警告，只係語氣溫和咁勸止。究竟敲鑼是否違反議事規則、牴觸咗邊一條就惹起議論。梁君彥強調議事廳內，在席議員必須保持莊重，唔可以貿然發出聲響，假如邊彈琵琶邊發言，好似演奏會咁，唔通咁做就可以咩？而有關裁決就屬於主席權力範圍，即係由佢判斷行為是否莊重。但點解唔即刻下令驅逐？梁話如果佢敲第二下，就會考慮咁做。

至於翌日議員龍漢標聲稱受尚海龍「啟發」，喺發言期間高唱《順流逆流》促當局撤辣，其後又提到自己一年前已向當局提出有關要求，有孤身走我路嘅感覺。梁笑言當時幾擔心佢又要再唱《孤身走我路》，若然真係唱完再唱，都要截停佢咁話。