政情：新康體通終登場 挽人氣搞抽獎

經常租用康文署場地嘅市民，有機會成為大抽獎嘅幸運兒！康樂及文化事務署尋日宣布舉辦有獎推廣活動，所有於11月5日或以前成功登記成為SmartPLAY（康體通）用戶，並最終完成身份認證嘅市民，均自動獲得抽獎資格。大獎3名可得最新款智能手機；另設安慰獎30名，可獲智能健康設備。有議員認為，署方係以抽獎為誘因，促使更多市民透過SmartPLAY租用場地，做法無可厚非。然而康體場地不足嘅問題，更值得當局正視。

睇番4個月前，康文署宣布推全新智能訂場系統SmartPLAY。相較沿用多時嘅Leisure Link，新系統具多項優化功能，包括提升容量以同時容納更多用戶登入系統，用戶亦可享受個人化服務，可根據個人喜好接收電子通知、查閱抽籤結果、退款申請情況，用戶亦能夠接收場地緊急關閉、或康體活動取消等資訊，又提供多種電子支付方式。但最重要都係，場地租用者須實名登記、及作出聲明以杜絕「炒場」情況。

現時登記用戶僅21萬人 起初，署方話7月3日開始接受SmartPLAY用戶登記，預計新系統10月或以前推出。結果10月過咗一半，周二（17日）署方先至表示，SmartPLAY將於下月9日上晝7點正式啟用。下月6日起，舊系統Leisure Link將停止運作。新舊系統於下月6日至8日進行資料遷移、報告核對同線上數據驗證、覆檢所有系統設備，包括網絡安全保護設備，以確保新系統運作正常，而呢3日期間SmartPLAY登記亦會暫停。

倡空置校舍變康體場地 去到尋日，康文署為鼓勵市民盡快登記成為SmartPLAY用戶，宣布舉辦有獎推廣活動，呼籲現有嘅Leisure Link用戶亦要盡快登記。

康文署將於下月13日以電腦隨機抽出中獎者，並將會有專人聯絡幸運兒咁話。到底最終有幾多人可獲抽獎資格，目前雖言之尚早，但康文署透露現時已登記嘅SmartPLAY用戶有21萬。

議員陸瀚民坦言，尋日先至進行SmartPLAY嘅用戶登記，而佢一直都係透過舊系統去租用康文署場地。佢話提供誘因促使市民登記新系統，搞抽獎可以話「大家開心」，不過佢認為，署方若可滿足巿民對康體場地殷切嘅需求，大家會更高興。其實依家有好多空置校舍，只要稍為改裝就可成為社區體育場所，可憑短期租約形式外判民間營運，反正廣大街坊唔係專業運動員，只求場地做吓運動、舒展筋骨。

議員鄭泳舜就覺得SmartPLAY應充分利用「大數據」，除咗統計場地繁忙使用時段，亦可記錄用戶嘅運動量，達到某個指標就予以嘉許。