斷黑幫米路 冚賭掃毒共拘63人

【本報訊】針對近日發生多宗與黑社會有關的暴力案件及犯罪活動，執法部門於前日起展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，搗破一個大型非法賭場及一宗販毒案，截至昨日下午約1時拘捕42男21女共63人（21至91歲），包括40男20女本地人士、兩男一女內地人士，他們分別牽涉10宗不同案件，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」、「販運危險藥物」、「無牌管有槍械或彈藥」、「經營賭博場所」、「非法入境」以及「傷人」等罪行。

荃灣住宅開賭 月賺7萬 行動中，人員在荃灣大陂坊一個約1,500呎住宅單位，搗破一個大型非法賭場，以涉嫌「經營賭博場所」 拘捕兩名俱65歲本地男子，另外37男12女（34至91歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，當中包括一名35歲持雙程證內地女子。人員在場檢獲12張電動麻雀枱、約7,000元賭款、多副麻雀及一批賭具等證物，初步相信賭場由活躍區內黑幫以「抽水」形式經營，利用「熟客帶朋友」方式並提供飲食招徠賭客。單位設有隔音設施以提高隱匿性，相信賭場已運作3個月，每月營收約7萬元。

九龍灣公屋毒窟檢電槍 此外，人員根據情報分析，鎖定一個位於九龍灣彩盈邨盈富樓的單位，在單位外截查一名姓朱（29歲）無業本地女子，並把她帶返該單位搜查，在單位內檢獲3支懷疑電槍、一支催淚噴劑，以及市值逾8萬元、約重141克的懷疑「冰」毒、一個冰壺及大量可再封膠袋。經初步調查後，人員以涉嫌「販運危險藥物」、「藏有工具可作吸食毒品用途」及「無牌管有槍械或彈藥」罪，拘捕朱女及單位內姓趙（29歲）的無業越南籍男戶主，據悉二人為情侶關係。

另外，人員搗破一宗刷單賺佣求職騙案，案中事主於今年5月16日至6月27日期間，分28次把約130萬元轉帳至13個戶口受騙。經追查後，人員先後在8月16日及前日，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，拘捕兩名分別姓楊（22歲）及姓何（32歲）男子，相信二人為傀儡戶口持有人，接收20萬及9.5萬元贓款。