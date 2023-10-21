患情緒病 單親母虐兒判感化

【本報訊】經歷過兩次離婚、患情緒病的單親母，獨力照顧患過度活躍及專注力不足的幼子期間，涉嫌多次施虐及襲擊，包括把兒子倒懸及用針刺他手，被控「故意襲擊致兒童受到損害」及「對所看管兒童或少年人虐待」，早前經審訊後被裁定兩罪罪成，押後至昨在西九龍裁判法院判刑。裁判官形容事件屬不幸，但強調法律不容許體罰，判被告接受為期18個月的感化令。

45歲被告以「W.T.L.」作代號，報稱無業，以普通話應訊。她被控於去年9月18日，在葵涌邨住所故意襲擊男童X，另被控於2021年9月1日至去年8月31日，虐待當時7歲至8歲的X。控方案情指，去年9月18日，X在家中只顧玩電話和iPad，被告動怒，拳打腳踢X，捉住他的腳踝，將他倒懸及旋轉超過10秒。控方又指，被告用膠紙封起X的雙眼，又用縫衣用的針刺他。被告不認罪受審，今年8月被裁定兩罪罪成。

兒子畫畫「媽媽我愛你」 辯方昨求情時說，被告獨力照顧患過度活躍症和專注力不足的兒子，吃力辛苦，她犯案不是為私利，亦無暴力傾向。辯方又呈上事主最近畫的一幅畫，上面寫着「Mum, I love you（媽媽，我愛你）」字句。裁判官判刑時指，明白照顧事主較其他小孩或較困難，但教導總有方法，而被告使用暴力，有機會令事主視暴力如無物，不良的教導方式或因此一代傳一代。考慮到整體案情，以及分開母子對他們並非好的選擇，故接納報告建議，判被告接受18個月感化令。案件編號：WKCC 4065/2022