【本報訊】秀茂坪安達臣道一個建築地盤去年9月7日發生致命工業意外，一部俗稱「天秤」的塔式起重機突然倒塌，擊中附近數個臨時貨櫃辦公室，導致3名男工不治，6名男工受傷。死因裁判法庭昨進行第二次研訊前檢討。據悉，死因研訊會否展開，將視乎多項因素，包括律政司會否提出刑事檢控，意味着原本預計會在今年底或明年初召開的研訊，將進一步押後。

3名死者為潘浩鈺、許文明及徐學培，昨日研訊前檢討為非公開聆訊。據了解，勞工處及建築署料會加入成有利害關係的單位。由於律政司需時檢閱相關調查報告，再決定會不會刑事檢控，故未決定是否召開死因研訊，未來將會進行第3次研訊前檢討，日期待定。

研訊後潘浩鈺母親接受傳媒訪問，期間慨嘆兒子陽光上進，但結果踏足社會工作4個月，就「連命都冇埋」，一個美好家庭就此拆散，她形容這段日子「好漫長，好難捱，生不如死」，希望政府嚴肅跟進，「畀到一個真相」。她又認為，不顧工人安全的劣質公司不應該存在。案件編號：CCDI 894,895,896/2022