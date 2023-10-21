辣招過時 團體倡刺激樓市投資

【本報訊】撤辣之聲不絕，香港測量師學會昨日亦建議政府檢視政策，指「辣招」已不再適用，政府政策應以吸引外來人才和投資本地樓市為主，建議豁免港人買第二套物業時的額外印花稅。又建議徹底免除外地人來港首次置業需繳付15%從價印花稅及15%買家印花稅，合共30%稅款，並應取消「先付後退」的稅務安排。該會又建議優化15%從價印花稅的安排，及放寬新住宅從價印花稅。

籲新發展區建人才公寓 新一份施政報告下周公布，香港測量師學會昨日提出針對公私營房屋的多項建議，該會指，當局應再收緊公屋富戶政策，加強打擊濫用公屋情況，包括將應繳租金提高至正常的3至4倍，同時調整入息及資產限額，加快公屋流轉。

至於二手居屋銷售方面，學會認為二手居屋應只可按自行議定的價格轉售單位予居二市場的合資格人士，而不可再透過補地價機制轉至公開市場。針對長者、青年及外來人才住屋需求，學會認為，政府應率先在新發展區劃撥部分土地，建造長者社區或人才公寓。

建築政策方面，學會認為，要提升本港樓宇安全水平，成立獨立運作的「樓宇維修局」，接管因不同原因未能檢驗及修葺的樓宇。至於違例建築工程起訴程序漫長，罰款過輕導致阻嚇性低，學會建議政府對不遵守法定命令的行為，處以更重罰款，並採用定額罰款方式提高執法效率。