冷鋒殺到氣溫挫 明乾燥低見18℃

【本報訊】冷鋒驅走秋意，氣溫急跌！天文台表示，位於廣東西部的強雷雨帶正逐漸東移，一道冷鋒正橫過廣東內陸，隨後會抵達沿岸地區。隨着冷鋒殺到，昨晚起本港已開始降溫，最低氣溫跌至攝氏22度，較前一日急挫6度。天文台指出，受冷鋒隨後的東北季候風影響，明日氣溫會進一步下降，清晨多區氣溫料會跌破攝氏20度，如打鼓嶺、上水、天水圍及大埔的分區氣溫僅介乎攝氏18至19度。

受到冷鋒隨後的東北季候風影響，周末期間，廣東沿岸風勢較大，早晚稍涼，同時一道雲帶會覆蓋該區。今日本港會吹4至5級北至東北風，有一兩陣雨，天氣稍涼。明日氣溫進一步下跌，清晨的打鼓嶺、上水、天水圍及大埔將跌穿攝氏20度。

下周初日夜溫差較大 隨後有高空反氣旋增強，下周初至中期華南沿岸天色大致晴朗，日夜溫差較大。此外，熱帶氣旋三巴會在今明兩日在北部灣及海南島一帶徘徊並逐漸消散。

根據天文台九天天氣預報，明日短暫時間有陽光，日間乾燥，早上稍涼。而下周一（23日）開始，本港氣溫逐步回升，周四（26日）介乎攝氏25至29度，天色大致天晴，日間乾燥。而下周五短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，隨後兩日（28至29日）大致多雲，有幾陣驟雨。