食品帶動 上月消費物價升2%

【本報訊】上月通脹有所回升，政府統計處昨日公布9月整體消費物價按年上升2%，較今年8月的1.8%略增，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，上月基本通脹率為1.8%，較8月的1.5%為高。政府表示，通脹上升的主要原因是食品價格上升所致，尤其9月的新鮮蔬菜價格受颱風及極端天氣的影響而出現顯著升幅。截至今年9月止的3個月，經季節性調整的綜合消費物價指數平均每月升幅為0.1%，與截至今年8月止的3個月相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

衣履電力價格明顯上漲 在各類綜合消費物價指數組成項目中，在9月錄得按年升幅的類別包括煙酒上升18.9%、衣履上升6.5%、外出用膳及外賣上升4.0%。電力、燃氣及水則上升2.9%、雜項服務上升2.7%、雜項物品上升2.5%、交通上升2.4%、基本食品上升1.3%，以及住屋上升0.9%。至於錄得按年跌幅則有耐用物品，按年下跌1.8%。

政府稱，9月基本消費物價通脹率維持溫和，主要由於月初的極端天氣，基本食品價格按年轉升，外出用膳及外賣價格的升幅加快，衣履和電力價格則繼續明顯上升，但後者增速進一步放緩，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，通脹在短期內應會持續溫和，外圍價格壓力預期會進一步減退，本地營商成本或會面對一些上升壓力，但短期內應會維持受控。