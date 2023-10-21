香港郵政逾7200用戶電郵外洩 私隱署審查

【本報訊】再有政府部門疑洩漏個人資料，受影響人士多達7,249人。旅遊寫作人薯伯伯本周三（18日）收到香港郵政的電郵，表示有「未經授權人士」利用部門的電子服務功能，在多次嘗試後成功猜中其電郵地址，他質疑香港郵政爆出資訊安全事故，卻忽略公眾知情權。香港郵政延至昨晚才公布事件，已就事件報案，並稱暫沒發現受影響帳戶有可疑活動。個人資料私隱專員公署則稱，已根據既定程序就事件展開循規審查。

薯伯伯在Facebook留言指，近日多宗資訊安全事故，然而香港郵政的電腦系統同樣出現資訊安全事故，但無論是政府新聞公布或大眾傳媒領域均未提及，完全逃出了公眾視野的範圍。他指香港郵政本周三以電郵通知受影響用戶，稱有未經授權人士利用香港郵政的電子服務功能，透過無數次嘗試及猜測香港郵政帳戶持有人的登記電郵地址，並最終碰巧取得了受影響用戶用作與香港郵政帳戶登記的電郵地址。

被踢爆始對外公布事件 事件被踢爆後，香港郵政昨日晚上才公布事件，指有7,249個登記香港郵政帳戶的電郵地址帳戶被未經授權者取得，已就事件報案，並通知相關人士注意可疑電郵或不知名的通訊。

根據政府既定程序，香港郵政亦已經將事件通報政府資訊保安事故應變辦事處，並正尋求政府資訊科技總監辦公室的意見，以進一步加強相關保安措施。

香港郵政雖指事件只涉及帳戶持有人的電郵地址，不涉及相關帳戶持有人的個人資料，例如：帳戶登入名稱和密碼，以及在香港郵政的交易紀錄。至今也沒有發現相關資料被洩漏或竄改的迹象，及偵測到有關帳戶有任何可疑的活動情況，但仍提醒市民，如收到任何聲稱由香港郵政發出的可疑電子郵件或短訊，切勿點擊嵌入的連結，或提供任何個人或財務資料（例如信用卡資料），或進行任何付款。

私隱署發言人表示，根據私隱專員公署發出的《資料外洩事故的處理及通報指引》，一般來說，機構在知悉事故後，不論內部調查的進度如何，都應在切實可行的情況下盡快作出通報。機構必須盡快作出通報才能獲得通報的最大好處，特別是減低對受影響資料當事人造成的風險以及維持機構商譽。