疑為林卓廷聲音 叫現場人士「唔好褪」

元朗暴動案7人續受審 庭上播片 前民主黨議員林卓廷與另外6名人士，同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動，7人的案件昨於區院續審，並由辯方讀出另一份控辯雙方同意案情。其後控方開始播放案發時元朗港鐵站付費區的片段。片段中聽到疑為林卓廷的聲音稱：「千祈唔好褪，一褪就追入來㗎啦」，之後該把聲音稱：「你班X街夠膽唔好走，班警察嚟緊」。其後則有他人不斷聲稱：「黑社會，唔好走」。再之後則有白衣人衝出，有人被襲擊。案件下周二（24日）續審，控方續播放片段。

7名被告包括林卓廷（44歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳的人士參與暴動。

辯方呈堂資料 官質疑具導向性 在辯方讀出的同意案情中，提及將案發前數天舉行的集會片段、從互聯網下載的網上討論區貼文及有人在網上發布的當日在元朗一帶發生的事的圖片及片段呈堂。不過法官陳廣池質疑，該些資料包含大量傳聞證供，且不知部分發布人士的身份。陳官又指所引用資料的文字均有其立場，且質疑是否有導向性。

辯方律師解釋，其主要引用的是片段及圖片，屬當時大環境的一部分。該些文字只是貼文的標題，並非有任何指導性，又指會在適當時間點出片段的關聯性。不過陳官質疑是否要他自行作篩選，並指如只使用片段，何不刪除貼文的文字，否則「變成武俠小說咁，將歷史過程溝埋故事，形成大環境」，法官又指其實當時亦很多外國傳媒亦有拍到很多片段，為何辯方不選用該些片段。不過，陳官最後指因控方亦已簽署列為同意案情，故他亦會准許將相關資料呈堂。

另外辯方亦有讀出第3份控辯雙方承認事實，內容主要圍繞描述第6被告尹仲明在2003年至2004年間任職店舖便衣保安期間，9次截獲涉嫌盜竊疑犯，協助執法部門的紀錄。法官一度質疑何以須分開作另一份同意案情處理，但最終亦准許將紀錄呈堂。案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022