醫健：醫健寶庫：癌症康復者重返職場及應對工作效率問題

根據最新公布的《2020年香港癌症統計概覽》，本港於2020年新增的癌症個案達34,179宗，而其中接近一半（46%）為20至64歲的適齡工作人士。隨着癌症患者存活率提高和退休年齡延長，愈來愈多康復者選擇重新投入工作。然而，這對他們來說並非易事。他們一方面希望透過工作找回生活重心並滿足經濟需求；另一方面卻擔心由於體力下降、未能集中精神等因素而影響工作效率，同時也不確定自己的身體能否承受高壓的工作環境。

港大醫學院公共衞生學院近期進行的一項縱向研究指出，在593名確診時仍在就業的康復者中，只有約四成在完成治療後半年內願意、並已經重返職場，超過六成仍處於休假或失業狀態。體力勞動工作、接受化療及身體機能退化是延遲回歸職場的主要原因。

即使成功重返工作崗位，癌症康復者也可能在職場上面臨另一問題——工作效率下降。研究結果顯示，在完成癌症治療一年內恢復工作的康復者的平均工作效率，包括缺勤和工作表現等方面，較以往下降了約20%。抑鬱症狀、身體症狀或其所帶來的困擾以及對疾病持有負面認知，都可能削弱癌症康復者的工作能力和效率。

癌症康復者重返職場不能一蹴而就，需要全面考慮身體康復、心理支持和職場調適等各方面因素。適當的復康支持可以有效幫助他們重新建立職業生涯，提高工作效率，並在康復後活出積極豐盛的人生。

香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院博士後研究員吳詠琳

香港大學李嘉誠醫學院