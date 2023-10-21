未打疫苗 歲半B仔染新冠不治

【本報訊】本港再有幼童感染新冠病毒死亡個案。衞生署衞生防護中心昨稱，前晚錄得一宗新冠死亡個案，涉及一名過往健康良好的20個月男嬰。他於周二（17日）開始發燒、咳嗽及流鼻水，接受快速抗原測試結果驗出病毒。他於翌日持續發燒和食欲不振，同日到基督教聯合醫院急症室求診，其後入住兒科深切治療部。病人的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實確診。臨床診斷為新冠病毒病併發急性壞死性腦病、肺炎、敗血病及休克。病人情況持續惡化，於昨晚離世。衞生署指，該名男童未曾接種新冠疫苗。

中心指出，雖然本地季節性流感的整體活躍程度近日有所下降，但仍高於季節性基線水平，並可能於冬季出現上升。中心提醒市民，流感病毒與新冠病毒可能同時傳播，為減低對醫療系統壓力，接種流感和新冠疫苗至為重要。

兒童中招呈升勢 香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華接受訪問時表示，近一至兩周臨床觀察到流感入院個案稍為回落，但兒童感染新冠入院個案有稍為上升趨勢。另外持續都有其他呼吸道感染個案，包括副流感病毒、腺狀病毒、合胞病毒、鼻病毒和支原體個案。他形容，該名男童是今年放寬社交距離措施後出現最嚴重的新冠感染個案。一般5歲以下的兒童感染後較大機會出現急性併發症，例如嘶吼症或併發急性壞死性腦炎。