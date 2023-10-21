癌末才俊滿愛心 80萬捐癌童基金

勉勵患病小朋友 「相信自己 不要放棄」 現年28歲才俊楊嘉驃，去年被診斷患上末期胃癌，之後腫瘤再度擴散。正臥病床彌留之際，他的親友在前晚代他在網上發文，指他抗癌超過一年，切除胃部及接受化療，失去了說話力氣，他明白患癌小朋友比他更加辛苦，相信抗癌小朋友都同其他小朋友一樣，都值得擁有一個快樂童年，所以決定支持他們，捐出80萬元予香港兒童癌病基金。

楊嘉驃畢業於香港大學社會科學系，畢業後成立一間環保初創企業，後來加入投資銀行，成為金融才俊。據了解，嘉驃去年4月確診胃癌，接受化療及切除胃部手術，嘉驃的父母、胞兄、女友及好友們一直以來不離不棄，女友更在他確診胃癌後求婚。好景不常，嘉驃之後發現肝臟有腫瘤，需切除及接受化療。直至今年4月腫瘤再度擴散，嘉驃身體每況愈下。

嘉驃在Facebook的留言寫道：「抗癌最痛苦，一定係化療。除咗好多副作用，更會令人失去基本嘅尊嚴，令我失去說話嘅力氣。呢刻嘅我，最希望呢個世界唔會再有癌症同埋其他疾病，亦好感恩一路上得到家人、朋友、公司以及身邊好多認識我嘅人支持。我想將帶不走的，留畀勇敢抗癌嘅小朋友。」他已經捐贈80萬元予香港兒童癌病基金，以支持機構工作。

他又勉勵患癌小朋友：「請你一定一定要相信自己會康復。即使抗癌過程中身體會好痛苦，但只要你唔放棄，相信自己會康復，或者就會等到奇迹出現嘅一日。我哋每個人生命都總會遇上疾病，當你尚有精力同健康，要記得好好珍惜，做自己鍾意嘅事，盡情享受人生。」

籲注重體檢 病向淺中醫 據嘉驃最近的一段錄音表示：「好早已經有捐款嘅決定，由於因為自己感受過患癌嘅痛苦，所以我覺得患癌嘅小朋友比我更加慘，但更加勇敢，佢哋應該係處於享樂嘅童年，要面對癌症係好辛苦，所以我決定支持佢哋。」他亦呼籲市民注重身體檢查，因患癌的早期病徵很輕微，例如他當年只發現自己有口氣及食滯，若及早發現及盡早接受適當的治療，治愈率會愈高。