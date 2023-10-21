受管制日食材違令進口 食安中心封存

【本報訊】食物環境衞生署食物安全中心昨日公布，中心檢查日本進口食品及食物標籤時，發現一包在宮城縣製造、加工和包裝的冷凍帶子，以及一包來自千葉縣的無花果並無附有輻射證明書及出口商證明書，懷疑有關進口商違反相關《食物安全命令》，食品已被封存，沒有流出市面，中心正跟進事件，有足夠證據時會提出檢控。

包括冷凍帶子無花果 擬檢控 根據該《命令》，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉十個都/縣，並在2023年8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。

另外，源自福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉均禁止入口。至於從日本茨城、栃木、千葉及群馬縣進口的這些食品，則必須附有由日本主管當局發出的輻射證明書及出口商證明書，證明有關食物的輻射水平沒有超出指引限值及適宜供人食用，才可進口。

中心表示會繼續跟進事件和採取適當行動，包括就事件通知日本有關當局。如有足夠證據，會向涉事進口商提出檢控，調查仍然繼續。