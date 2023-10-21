政府刊憲 西貢上環兩建築列古蹟

【本報訊】政府昨日刊憲，公布古物事務監督根據《古物及古蹟條例》將西貢佛堂門天后古廟及上環現稱必列者士街會所的香港中華基督教青年會列為法定古蹟。該天后古廟是全港天后廟中最古老、規模最大的；而香港中華基督教青年會，現時該會在大樓提供弱能人士復康服務和其他社會服務。

佛堂門天后古廟歷史久 西貢佛堂門天后古廟又稱「大廟」，位於西貢佛堂門北岸，是本港歷史最悠久和規模最大的天后廟之一，亦是現時少數臨海的天后廟。從古廟後方一塊刻石所載文字推斷古廟與南宋有關連。古廟保存很多年代久遠的建築和裝飾構件，包括花崗石柱、香亭的彩繪、擋中、簷板、地磚等。古廟具有重大歷史和社會價值，反映漁民及其他海事社群的傳統信仰習俗，並印證天后信仰在本港的重要地位。

現稱必列者士街會所的香港中華基督教青年會，位於上環必列者士街，建於1918年，是香港中華基督教青年會首幢總部大樓，直至該會於1966年把總部遷往九龍窩打老道為止。大樓至今仍保留本港首個室內暖水泳池和以懸臂式結構支撐的木製鑊形跑道。自大樓啟用以來，香港中華基督教青年會一直在該處提供各式各樣的社會服務，見證香港社會服務發展。