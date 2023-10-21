自然十景評選 萬宜柱石列榜首

【本報訊】香港地方志中心配合《香港志‧自然》出版，此前邀請專家學者以歷史、自然及人文價值為基礎，提名30個香港自然景觀入圍，供全港市民及遊客網上投票，昨日公布結果，「香港自然十景評選」頭三甲依次分別是萬宜柱石、大澳遊涌及大欖千島。

大澳遊涌大欖千島上榜 為期3個月的評選活動總票數超過53萬，投票選出最具代表性的「香港自然十景」，頭三甲依次序為萬宜柱石、大澳遊涌及大欖千島，均錄得大約2.7萬票，其餘是大帽山雲海、橋咀沙洲、城門水塘的「城門樹鏡」、白泥觀日、大棠秋葉、東平洲的「東平海角」，以及大東芒草。

香港地方志中心助理總編輯羅家輝表示，評選獲熱烈回響，《香港志》能成為一道橋樑，引領讀者接觸及認識生態環境，鼓勵讀者愛護和珍惜大自然。

美麗香港不是一個口號，太古集團公共事務總經理陳智健稱，香港其中一個值得自豪的地方是從市區搭一個小時車就可以到達郊外欣賞美景。他表示，香港有很多很美的地方，相信這次評選不是結束，希望今後大家一齊發掘更多值得欣賞的美景，並向海外朋友推廣。