粉嶺高球舊場 維持改劃用途未定

【本報訊】爭議不斷的粉嶺高爾夫球場用地昨日完成審議，城市規劃委員會宣布將維持原有決定，將粉嶺高球場舊場北端約9.5公頃用地，從「住宅（甲類）」地帶，暫時改劃為「未決定用途」地帶，並會在今年11月30日法定限期前，將草圖呈交行政長官會同行政會議考慮。

城規會指出，已完成審議就《粉嶺/上水擴展區分區計劃大綱草圖編號S/FSSE/1》的建議修訂提出的進一步申述，經審慎考慮了1,903份進一步申述、3日聆聽會約60名出席人士的口頭陳述，以及規劃署和相關部門的意見和回應後作出。

城規會下月底交草圖 經詳細討論後，城規會確認現階段把用地劃作未決定用途地帶實屬恰當，並指理解該用地的長遠用途仍須待土拓署的檢視及司法覆核程序完成後才可確定。日後該用地的任何土地用途改劃會繼續按照《城市規劃條例》推展，公眾亦有機會提出申述。

哥球會冀可維持原狀 香港哥爾夫球會發聲明，重申「舊球場」有重要的歷史、生態、經濟和體育價值，堅定反對發展作為房屋用途，又說維持「舊球場」完整性至為重要。粉嶺球場未來一年將舉辦一系列超級國際賽事，3個球場缺一不可，以作賽事、高球和嘉年華活動等用途，該會希望「舊球場」可維持原狀。