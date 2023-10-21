客機事故一日兩單 國泰香港快運折返

飛大阪貨倉門未關上 赴台航班疑機翼故障 國泰航空及其全資附屬廉價航空公司香港快運，於同一日內發生飛行安全事故，導致客機離港後需要折返。其中，國泰航空的折返航班於飛行期間被發現航機貨倉門未關妥；而香港快運的折返航班則懷疑機翼出問題。該兩班航班安全着陸，無人受傷，但連累多名乘客行程被打亂。

國泰航空由香港飛往日本大阪的CX596航班，昨早8時10分啟航約45分鐘後，機上人員疑發現航機的貨倉門未關妥，需要折返香港，並通知有關部門人員戒備。涉事航班其後安全着陸，事件中無人受傷。另外，香港快運由香港飛往台灣高雄的航班UO132，昨午12時45起飛後，至下午1時31分亦懷疑因機翼問題，須折返本港機場，事件無人受傷。

4小時後再飛日本 國泰航空表示，涉事的CX596航班在航行期間出現信號提示，為謹慎起見，機組人員按照既定安全程序折返，並通知有關當局到場戒備。該航班在昨日上午9時54分安全降落香港國際機場，並同時安排另一架航機運作，並於下午12時27分再次出發前往大阪。該航班延誤期間，商務艙乘客獲安排到貴賓室休息，經濟艙乘客獲派發餐券。國泰就事件為顧客的旅程帶來不便深表歉意。

赴台客乘另一班機 香港快運發言人則表示，確認涉事航班UO132於昨午12時45分由香港飛往高雄期間出現信號故障，客機隨即按照既定安全程序折返。涉事航班所有乘客已獲安排乘坐另一飛機，並於下午4時13分順利起飛前往目的地。發言人續指，就此次航班延誤給乘客帶來的不便表示歉意；事件發生後，香港快運已即時通知有關部門，並會就事件之起因進行調查，稍後會呈交詳細調查報告。

香港機場管理局表示，昨早約9時收到報告，國泰航空由香港飛往大阪的客運航班CX596，因飛機需要折返並要求戒備，其後航班安全降落，機場運作沒有受到影響。