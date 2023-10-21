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旺角打擊交通違規 拖走12車
違泊車輛被拖走。
【本報訊】旺角區執法人員本周四於區內舉行交通日，在多個交通黑點嚴厲執法，主要打擊違例泊車相關的交通違例事項，以確保區內交通暢順及提高道路使用者的守法及交通安全意識。行動中，人員即時拖走12輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。
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